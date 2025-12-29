Perin spinge per il ritorno al Genoa | distanza minima con la Juventus

Mattia Perin manifesta chiaramente la volontà di tornare al Genoa, sua squadra di origine, evidenziando una distanza crescente dalla Juventus. Il portiere, che ha già avuto esperienze significative con i rossoblù, sembra orientato a riavvicinarsi alla propria storia e alle sue radici, lasciando intuire un possibile trasferimento che potrebbe avvicinare di nuovo gli obiettivi professionali alle sue preferenze personali.

Il futuro di Mattia Perin sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere bianconero ha espresso con decisione la volontà di tornare al Genoa, una piazza che conosce profondamente e che considera casa. L’intesa tra Perin e il club rossoblù è già totale. Il nodo, come spesso accade, riguarda esclusivamente l’accordo tra le due società: la distanza economica si è assottigliata, ma non è ancora stata colmata del tutto. Un ultimo ostacolo da superare. Sul tavolo resta una differenza di circa un milione di euro, cifra che impedisce al momento la fumata bianca. Il Genoa, però, spinge per accelerare e vorrebbe chiudere l’operazione già nei prossimi giorni, così da consegnare il portiere allo staff tecnico il prima possibile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

