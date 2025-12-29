Perin e la maledizione del numero 12 | da Bodini a Rampulla e Storari vita e addii all’ombra dei giganti

Paolo Rossi analizza la storia dei portieri vestiti con la maglia numero 12 alla Juventus, esplorando le vicende di giocatori come Bodini, Rampulla e Storari. Un percorso che evidenzia le sfide e i momenti di passaggio di questi professionisti, spesso all’ombra di grandi protagonisti. Attraverso le loro esperienze, si ricostruisce un quadro di continuità e cambiamento nella storia del club e del ruolo di vice portiere.

di Paolo Rossi Perin e la “maledizione” del numero 12: vita e addii all’ombra dei giganti da parte degli storici vice alla Juventus. L’imminente ritorno di Mattia Perin al “suo” Genoa non è solo una nota di calciomercato, ma l’ennesimo capitolo di una saga tutta bianconera: quella del “numero 12” (e pazienza se adesso i portieri di riserva possono indossare altri numeri, Perin è addirittura un 1.). Essere il portiere alle spalle del titolare nella Juventus, dal 1972 a oggi, è stato uno dei mestieri più complessi del calcio italiano. Significa vivere all’ombra di monumenti, mantenere la concentrazione sapendo di non giocare quasi mai e, infine, decidere quando l’attesa diventa insopportabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Perin numero 12 della Juve? No del portiere, è pronto a tornare al Genoa - Legato alla Juventus da un altro anno di contratto, il portiere Mattia Perin dovrebbe presto tornare - tuttomercatoweb.com

Perin ufficialmente in uscita dalla Juventus. Genoa davanti nella lista delle pretendenti. Intanto il Genoa oltre a Carboni sta liquidando anche Gronbaek che dovrebbe tornare allo Stade Rennais - facebook.com facebook