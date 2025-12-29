La Juventus valuta con attenzione il futuro di Perin, che potrebbe trasferirsi al Genoa a breve. Nel frattempo, i dirigenti bianconeri stanno considerando due candidati per ricoprire il ruolo di vice Di Gregorio, con l'obiettivo di completare la rosa in vista della prossima stagione. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, mantenendo alta l’attenzione sulle mosse di mercato della società.

Perin al Genoa questione di giorni? La Juve vuole avere prima il sostituto: due profili in lizza per prendere il posto di vice Di Gregorio. Il ritorno di Mattia Perin al Genoa è diventato la priorità assoluta per entrambe le parti in causa, delineando un’operazione di mercato carica di valore identitario e tecnico. Nonostante la volontà convergente del portiere e del club ligure — che ha già portato a un accordo di massima per un contratto biennale — le tempistiche ufficiali richiedono ancora prudenza. Saranno necessari almeno dieci giorni prima di formalizzare il trasferimento, poiché la Juventus non lascerà partire il classe ’92 senza aver prima blindato un sostituto adeguato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin al Genoa questione di giorni? La Juve vuole avere prima il sostituto: due profili in lizza come vice Di Gregorio

Leggi anche: Perin al Genoa e sostituto Juve: triangolo di mercato in Serie A

Leggi anche: Perin Genoa, la pista si fa sempre più calda: il Grifone tenta il portiere, Juve pronta a dire sì ma serve prima un sostituto. E spunta un nome: il punto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Genoa, i possibili colpi di mercato sono a tinte giallorosse: da Perin fino a Pisilli e Dzeko; Juventus, accordo raggiunto tra Perin e il Genoa; Juve, chi può sostituire Perin in porta? I nomi sull'agenda bianconera; Calciomercato Genoa, Perin spinge per il trasferimento in rossoblu. La situazione.

Juventus, Perin verso il ritorno al Genoa: dentro Mandas o Leali. E Miretti piace alla Lazio - E la priorità di Perin, conferma Tuttosport, resta il Genoa. tuttomercatoweb.com