Il trailer dell' Odissea, il prossimo film di Christopher Nolan, è andato online da poche ore quando Internet — ancora intorpidito dai panettoni avanzati — ha deciso di mettere da parte lo spirito natalizio per scatenare un’indignazione degna di un congresso di puristi della mitologia, con la stessa furia di Ulisse che torna a casa e trova i Proci nel suo palazzo. Solo che qui i Proci non sono nobili usurpatori: sono costume designer, art director e storici improvvisati, ovvero i leoni da tastiera di X e Reddit. In queste ore, infatti, centinaia di utenti si stanno dando battaglia a colpi di screenshot, thread indignati e confronti archeologici non richiesti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché tutti parlano della bat-armatura di Agamennone vista nel trailer dell'Odissea

