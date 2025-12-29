Perché Papa Leone XIV è il Personaggio dell’anno 2025 per la Treccani

Papa Leone XIV, nome scelto da Robert Francis Prevost, è stato nominato Personaggio dell’anno 2025 dalla Treccani. Questa scelta riflette l’importanza di una leadership che si distingue per umiltà e attenzione ai valori di povertà e solidarietà, in un contesto globale caratterizzato da tensioni e divisioni. La decisione sottolinea il ruolo di una figura che, in tempi complessi, invita a riflettere sui principi fondamentali della Chiesa e della società.

Papa Leone XIV è il Personaggio dell’anno 2025 per la Treccani. L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana ha infatti nominato Robert Francis Prevost, salito al soglio pontificio lo scorso maggio, riconoscendone «una Chiesa povera per i poveri» in un periodo storico fortemente segnato da conflitti internazionali, polarizzazioni e leadership muscolari. Nel Libro dell’anno si ripercorrono 365 giorni di tensioni sia dal punto di vista sociale sia da quello economico, oltre a sorprendenti eventi storici e culturali: spazio per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il terzo anno del Governo Meloni e l’assegnazione dei premi Nobel. 🔗 Leggi su Lettera43.it

