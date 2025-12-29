Perché i futuri padri dovrebbero fare molta attenzione alle microplastiche | la scoperta in uno studio
Un recente studio evidenzia come l'esposizione alle microplastiche da parte dei futuri padri possa influenzare la salute delle generazioni successive, aumentando il rischio di diabete e disturbi metabolici, in particolare nelle figlie. Questa scoperta sottolinea l'importanza di limitare l'esposizione a queste sostanze, anche in fase preconcepiente, per tutelare il benessere dei futuri discendenti.
Un nuovo studio rivela che l'esposizione paterna alle microplastiche può causare diabete e disturbi metabolici nei discendenti, soprattutto nelle figlie. Per ora la ricerca si è concentrata sui topi di laboratorio ma gli scienziati ritengono che gli effetti sugli esseri umani siano analoghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
