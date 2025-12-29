Perché i cavalli hanno gli zoccoli | come sono fatti e a cosa servono

Gli zoccoli dei cavalli sono strutture dure e resistenti, formate da cheratina, che proteggono gli arti degli animali. Essi svolgono un ruolo fondamentale nel sostegno, nell’equilibrio e nella locomozione, adattandosi alle diverse superfici e ambienti. Comprendere come sono fatti e a cosa servono permette di apprezzare meglio questa importante caratteristica degli equidi, strettamente legata alla loro evoluzione e al loro stile di vita.

