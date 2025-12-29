Perché Checco Zalone non merita molte delle critiche che sta ricevendo
Checco Zalone ha dimostrato di saper coinvolgere un vasto pubblico con il suo cinema, come attestano i numeri di Buen Camino. Nonostante ciò, alcune critiche persistono senza apparente motivo, alimentate forse da pregiudizi o incomprensioni. È importante analizzare con obiettività i motivi di questo dissenso e riconoscere il valore di un protagonista che, pur nel rispetto della propria cifra stilistica, ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori.
In quattro giorni di programmazione Buen Camino ha portato più di 3 milioni di italiani al cinema, eppure alcuni sembrano voler a tutti i costi demolire quello che in realtà funziona: perché succede?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Checco Zalone, guadagni a picco dopo il licenziamento dell’ex moglie: cosa sta succedendo
Leggi anche: Checco Zalone come Mattarella: stasera il videomessaggio in tv a reti unificate, ecco perché
Checco Zalone risponde alla frecciata sui soldi del produttore Valsecchi, la stoccata sul quadro: "Che dolore" - Checco Zalone replica alla frecciata di Pietro Valsecchi dopo le tensioni economiche e la rottura professionale: la stoccata al produttore ... virgilio.it
La Mia Auto: tutte - Checco Zalone nel suo nuovo film, Buen Camino di Gennaro Nunziante, nei cinema dal 25 dicembre 2025, interpreta un Paperon de Paperoni particolarmente egocentrico, che trasuda ricchezza. gazzetta.it
Checco Zalone, nuovo film con Gennaro Nunziante: riprese da luglio tra Italia e Spagna - Checco Zalone torna al cinema: a partire dal mese di luglio 2025 iniziano, infatti, le riprese del suo nuovo film con Gennaro Nunziante, regista con cui ha già collaborato in passato nei film Cado ... gazzetta.it
Non andrò a vedere Buen Camino di Checco Zalone. Perché ho una predisposizione naturale a evitare l’aggregazione a fenomeni di massa e perché, lo ammetto, non mi piace andare al cinema. Però, una cosa ho capito leggendo del suo film. Che è riuscito i - facebook.com facebook
Cinema, Checco Zalone: se non è cinepanettone poco ci manca. Ecco perché, anche se il pubblico accorre, si può evitare di vederlo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.