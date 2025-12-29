Per lo Iov un concerto di beneficenza di Gilberto e I Complici

L’Associazione Culturale I Complici organizza un concerto di beneficenza a favore dello IOV, l’Istituto Oncologico Veneto. L’evento mira a sostenere la ricerca e il supporto ai pazienti oncologici, offrendo un’occasione di ascolto e solidarietà alla comunità. La serata vedrà protagonisti Gilberto e i suoi Complici, con un repertorio che unisce musica e impegno sociale.

