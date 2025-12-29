Per lo Iov un concerto di beneficenza di Gilberto e I Complici

L’Associazione Culturale I Complici organizza un concerto di beneficenza a favore dello IOV, l’Istituto Oncologico Veneto. L’evento mira a sostenere la ricerca e il supporto ai pazienti oncologici, offrendo un’occasione di ascolto e solidarietà alla comunità. La serata vedrà protagonisti Gilberto e i suoi Complici, con un repertorio che unisce musica e impegno sociale.

L'Associazione Culturale I Complici presenta un concerto di beneficenza in favore dell'Istituto Oncologico Veneto. Sabato 17 gennaio 2026, presso il Teatro Polivalente del CRC di Abano Terme, Gilberto e I Complici suoneranno una scaletta di canzoni di Gilberto Ongaro, provenienti da tutte le sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

