Per lo Iov un concerto di beneficenza di Gilberto e I Complici
L’Associazione Culturale I Complici organizza un concerto di beneficenza a favore dello IOV, l’Istituto Oncologico Veneto. L’evento mira a sostenere la ricerca e il supporto ai pazienti oncologici, offrendo un’occasione di ascolto e solidarietà alla comunità. La serata vedrà protagonisti Gilberto e i suoi Complici, con un repertorio che unisce musica e impegno sociale.
L'Associazione Culturale I Complici presenta un concerto di beneficenza in favore dell'Istituto Oncologico Veneto. Sabato 17 gennaio 2026, presso il Teatro Polivalente del CRC di Abano Terme, Gilberto e I Complici suoneranno una scaletta di canzoni di Gilberto Ongaro, provenienti da tutte le sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Tumore al seno, lo Iov riceve un milione di euro dal Fondo Italiano per la Scienza
Leggi anche: I Mezzotono a teatro per un concerto di beneficenza: spettacolo senza strumenti
Ex allievi Convitto Nazionale, il 5 gennaio concerto di beneficenza a Villa Wenner - facebook.com facebook
CONCERTO DI BENEFICENZA CON ATTILIO TROIANO BIG BAND FEATURING JOY GARRISON NELLA MASSERIA FORTIFICATA SAN FRANCESCO A MATERA: REPORT, VIDEO, FOTO x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.