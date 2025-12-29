Per Consulta legge Toscana su fine vita non illegittima ma punti inconstituzionali

La Corte costituzionale ha recentemente pronunciato la sentenza n. 204/2025, riguardante la legge regionale toscana sul fine vita. Pur respingendo le censure statali, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge. Questa decisione evidenzia le complessità legate alla normativa regionale in materia di aiuto al suicidio e pone importanti questioni sul rispetto dei principi costituzionali.

Roma, 29 dic. (askanews) – Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull'intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di "dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l'assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n.

