Per Capodanno 6 milioni di italiani in viaggio
Per il Capodanno, si stima che circa 6 milioni di italiani siano in viaggio, secondo le previsioni di Confcommercio. Un dato che sottolinea l’importanza di pianificare con attenzione gli spostamenti e le destinazioni, garantendo un inizio d’anno sereno e organizzato. Con questa cifra, si conferma come il periodo delle festività rappresenti un momento di mobilità e di incontri, caratterizzato da scelte di viaggio di vasta portata.
Tempo di lettura: < 1 minuto A Capodanno sono previsti 6 milioni di viaggiatori secondo le stime di Confcommercio. L’80% resterà in Italia, di cui il 20% nella propria regione. Il viaggio è stato pianificato nel dettaglio e la metà degli italiani ha optato per concedersi qualche giorno di vacanza in più, facendo almeno 3-4 pernottamenti. Un milione e 300 mila italiani, in sostanza 1 viaggiatore su 5, ha scelto una destinazione estera, con Francia, Spagna e Germania e Regno Unito in testa alle preferenze europee. Come per Natale, le località di montagna, le città d’arte e le località balneari sono le mete più ambite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
?ase milioane de oameni calatoresc de Craciun: 83% aleg sa ramâna în Italia. Iar sosirile straine cresc în ajunul Anului Nou. - Primele zece destina?ii sunt sta?iunile montane, cu 20% din voturi, urmate de sta?iunile de pe litoral ?i ora?ele de arta, care ramân alegeri populare în perioada Craciunului. firstonline.info
Notizia presa da un tg: 20 milioni di italiani in vacanza tra Natale e Capodanno. Ma vi sembra possa essere reale un dato del genere Ma voi state notando che un italiano su 3 è andato via dal vostro quartiere, paese, città Sono rimasti solo i malati quindi H - facebook.com facebook
19 milioni di italiani in #viaggio per le feste di #Natale e #Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna di Paolo Pacchioni x.com
