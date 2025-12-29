Per il Capodanno, si stima che circa 6 milioni di italiani siano in viaggio, secondo le previsioni di Confcommercio. Un dato che sottolinea l’importanza di pianificare con attenzione gli spostamenti e le destinazioni, garantendo un inizio d’anno sereno e organizzato. Con questa cifra, si conferma come il periodo delle festività rappresenti un momento di mobilità e di incontri, caratterizzato da scelte di viaggio di vasta portata.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Capodanno sono previsti 6 milioni di viaggiatori secondo le stime di Confcommercio. L’80% resterà in Italia, di cui il 20% nella propria regione. Il viaggio è stato pianificato nel dettaglio e la metà degli italiani ha optato per concedersi qualche giorno di vacanza in più, facendo almeno 3-4 pernottamenti. Un milione e 300 mila italiani, in sostanza 1 viaggiatore su 5, ha scelto una destinazione estera, con Francia, Spagna e Germania e Regno Unito in testa alle preferenze europee. Come per Natale, le località di montagna, le città d’arte e le località balneari sono le mete più ambite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Per Capodanno 6 milioni di italiani in viaggio

