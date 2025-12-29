per arrivare a follonica 4 ore bloccati in aperta campagna

Durante un viaggio verso Follonica, sono rimasto bloccato in aperta campagna per diverse ore, causando notevoli disagi. La situazione ha generato un senso di isolamento e frustrazione, portandomi a valutare azioni legali contro Trenitalia. Questa esperienza evidenzia l'importanza di una gestione più efficace dei ritardi e delle comunicazioni con i passeggeri.

GROSSETO "Per alcune ore mi sono sentito sequestrato e non è escluso che possa presentare un esposto contro Trenitalia ". Inizia così il racconto di un nostro lettore ’arrabbiato’ per aver trascorso buona parte del pomeriggio di sabato bloccato in un treno in mezzo alla campagna. Ed è lui stesso che lo racconta. "Dovendo recarmi a Pisa in treno per motivi familiari sono salito sull’ Intercity 684 in partenza alle 16,04 da Grosseto. L’arrivo a Pisa era per le 17,34 e alla Stazione di Grosseto non era segnalato alcun ritardo o disservizio. Dopo una decina di minuti il treno si è fermato in aperta campagna a Giuncarico – racconta - ’Ci sono dei ritardi sulla linea’ ha precisato il capo-treno a noi viaggiatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

