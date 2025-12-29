Nel 2026, le pensioni subiranno un adeguamento all’inflazione, garantendo un incremento degli importi percepiti. Questa misura mira a preservare il potere d’acquisto dei pensionati, affrontando le variazioni dei prezzi nel corso dell’anno. Di seguito, si approfondiscono le previsioni e le modalità di calcolo degli aumenti previsti per il prossimo anno.

Il 2026 porterà qualche buona novità per chi percepisce una pensione: l’assegno previdenziale verrà adeguato all’inflazione. Ma di quanto aumenteranno gli importi? Gli adeguamenti terranno conto della variazione dell’ indice Istat dei prezzi al consumo, che stando alle previsioni per il 2025 dovrebbero oscillare tra l’ 1,4 e l’1,7 per cento. A fornire delle indicazioni utili per i diretti interessati ci ha pensato un decreto del ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre 2025, che ha confermato come valore di riferimento proprio l’1,4%. Pensioni 2026, come si calcolano gli aumenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pensioni, quali saranno gli aumenti nel 2026? Ecco gli adeguamenti all’inflazione

Leggi anche: Pensioni, dal 1° gennaio 2026 scattano gli aumenti post inflazione: le simulazioni Inps

Leggi anche: Paradosso pensioni, gli aumenti non bastano a fare fronte all’inflazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pensioni 2026, rivalutazione a +1,4% e minime a 611 euro: il calendario dei pagamenti Inps; Pensioni, la mappa 2026. Tutti gli aumenti previsti che scattano da gennaio; Pensioni, Ecco come saranno rivalutati gli assegni nel 2026; Nel 2026 pensioni rivalutate dell’1,4%, minime a 620 euro.

A sorpresa nel 2026 per alcune pensioni ci saranno aumenti fino a 155 euro - Nel 2026, l’accesso alla maggiorazione sarà esteso a una nuova fascia di pensionati: i nati tra il 1955 e il 1960. informazionescuola.it