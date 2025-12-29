Pensioni le novità del 2026 | aumenta l’età pensionabile Come faccio ad anticipare l’uscita? Incrementi in assegno e incentivi per chi resta a lavoro Con tabella riepilogativa

Le novità sulle pensioni per il 2026 prevedono un aumento dell’età pensionabile e nuove opportunità per anticipare l’uscita dal lavoro. Sono inoltre previsti incrementi negli importi e incentivi per chi sceglie di restare attivo più a lungo. Questa panoramica riepiloga le principali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con dettagli sui requisiti, strumenti e agevolazioni disponibili per lavoratori e pensionati.

La Legge di Bilancio 2026 introduce una serie di interventi sulle pensioni. Nessuna riforma strutturale, ma una sequenza di misure che modificano i requisiti per l'uscita dal lavoro, prorogano strumenti già esistenti per le categorie fragili, eliminano alcune formule anticipate e introducono aggiustamenti su importi e meccanismi di accesso.

