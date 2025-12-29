Pensioni Giorgetti | Vedremo l’anno prossimo se fare nuovo intervento

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che eventuali interventi sulle pensioni saranno valutati nel corso del prossimo anno. Durante la partecipazione alla seduta sulla Manovra alla Camera dei deputati, Giorgetti ha ribadito che, attualmente, non ci sono decisioni definitive in merito all’età pensionabile, sottolineando l’importanza di un’analisi approfondita prima di ogni eventuale modifica.

Un nuovo intervento sulle pensioni? Si vedrà l’anno prossimo. E’ il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ragiona sull’età pensionabile, parlando con i giornalisti alla Camera dei deputati dove sta partecipando alla seduta sul voto di fiducia sulla Manovra. Nasce tutto dal parere sull’ ordine del giorno della Lega sulle pensioni. Parere che avverte Giorgetti è “favorevole chiaramente, come ogni ordine del giorno che si rispetti”. Per la Manovra si era aperto un vero e proprio stress test nella maggioranza di governo su pensioni e sul riscatto della laurea. A chi gli chiedeva se quindi ci siano dei margini perché si intervenga con un altro provvedimento, il ministro Giorgetti replica che “una cosa che forse non si è capita” è che “ noi siamo intervenuti per ridurre l’aumento perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027. 🔗 Leggi su Lapresse.it

