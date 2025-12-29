Pensioni cosa cambia davvero nel 2026 | tutte le novità introdotte dalla Manovra

Nel 2026, la legge sulle pensioni subirà importanti modifiche con l'introduzione di nuove regole e restrizioni, segnando un inasprimento rispetto alla normativa vigente. La Manovra prevede interventi mirati a riformare il sistema previdenziale, influenzando i requisiti e le modalità di accesso alla pensione. Questo articolo analizza nel dettaglio tutte le novità e le implicazioni pratiche delle modifiche previste dalla legge.

Una stretta su più fronti. In tema di pensioni, la Manovra introduce regole più stringenti con un vero e proprio inasprimento della legge Fornero. Decisioni ben diverse rispetto alle promesse elettorali dell'attuale maggioranza di governo, a partire dagli annunci di abolire la Fornero fatti più volte dalla Lega e da Matteo Salvini. Nel 2026, invece, le regole per lasciare il lavoro diventano più dure, con requisiti più difficili da raggiungere. A partire dall'abolizione di due misure su cui la stretta è iniziata da anni: l'Opzione donna e la Quota 103. Venendo, così, di fatto cancellate le pensioni anticipate.

