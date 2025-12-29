Pensioni 2026 | ecco di quanto aumenteranno

Le simulazioni degli uffici previdenziali della Cgil indicano gli aumenti previsti per le pensioni nel 2026. Le pensioni minime, ad esempio, passeranno da 616,67 euro a 619,79 euro mensili, con un incremento netto di 3,12 euro. Questi dati forniscono un quadro chiaro delle variazioni attese, offrendo un'informazione utile per valutare l’andamento delle pensioni nel prossimo anno.

A sorpresa nel 2026 per alcune pensioni ci saranno aumenti fino a 155 euro - Nel 2026, l’accesso alla maggiorazione sarà esteso a una nuova fascia di pensionati: i nati tra il 1955 e il 1960. informazionescuola.it

Rivalutazione pensioni 2026: quali assegni aumentano e di quanto - Il Decreto del 19 Novembre 2025 ha fissato l’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2026 all’1,4%. ticonsiglio.com

?Pensioni 2026 ? Aumenti Ufficiali: Ecco Quanto Cambiano da Gennaio

Dal 1° gennaio le pensioni minime aumenteranno di soli 3,13 euro al mese, a causa della perequazione 2026 fissata all’1,4%. Un incremento considerato insufficiente a compensare la perdita di potere d’acquisto degli anni 2022–2023 e quasi del tutto eroso - facebook.com facebook

