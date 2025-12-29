Pensionato trovato morto in casa a Milano aveva denunciato la moglie per discussioni violente

La polizia di Milano indaga sulla morte di un uomo di 72 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. La vittima aveva segni sul collo e sul petto e aveva recentemente denunciato la moglie per discussioni violente. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e le circostanze che hanno portato all’evento.

Aveva segni sul collo e sul petto. Per questo indaga la Squadra mobile di Milano sul decesso di un pensionato di 72 anni. La morte è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre e sono stati disposti gli accertamenti del caso per stabilire se si tratti di un decesso naturale o di un possibile omicidio. L'uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, disteso sul divano. Sul corpo sono stati riscontrati segni sul collo e sul petto, elementi che hanno spinto gli investigatori a disporre ulteriori verifiche. A lanciare l'allarme, poco prima dell'alba di sabato, è stata la moglie, una donna di origine polacca, che ha contattato il numero di emergenza 112.

Pensionato morto a Milano, si indaga sulle cause del decesso: aveva denunciato la moglie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensionato morto a Milano, si indaga sulle cause del decesso: aveva denunciato la moglie ... msn.com

Milano, anziano morto in casa: segni sul torace. Si indaga per omicidio. In passato aveva denunciato di essere stato picchiato dalla moglie - L'uomo soffriva di problemi psichici ed è stato trovato dalla donna riverso sul divano. milano.corriere.it

