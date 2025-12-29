Pensionato trovato morto in casa a Milano aveva denunciato la moglie per discussioni violente

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Milano indaga sulla morte di un uomo di 72 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. La vittima aveva segni sul collo e sul petto e aveva recentemente denunciato la moglie per discussioni violente. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e le circostanze che hanno portato all’evento.

Aveva segni sul collo e sul petto. Per questo indaga la Squadra mobile di Milano sul decesso di un pensionato di 72 anni. La morte è avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre e sono stati disposti gli accertamenti del caso per stabilire se si tratti di un decesso naturale o di un possibile omicidio. L’uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, disteso sul divano. Sul corpo sono stati riscontrati segni sul collo e sul petto, elementi che hanno spinto gli investigatori a disporre ulteriori verifiche. A lanciare l’allarme, poco prima dell’alba di sabato, è stata la moglie, una donna di origine polacca, che ha contattato il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pensionato trovato morto in casa a milano aveva denunciato la moglie per discussioni violente

© Ilfattoquotidiano.it - Pensionato trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie per discussioni violente

Leggi anche: Milano, trovato morto sul divano: aveva denunciato la moglie a Natale

Leggi anche: Trovato morto in casa, sul divano. A Natale aveva denunciato la moglie, facendo scattare il codice rosso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tragedia della solitudine a Conegliano: anziano trovato morto in casa dopo giorni; Lorenzo Paolieri trovato mummificato a 32 anni in un baule: il silenzio del fratello, le pensioni mai ritirate, decine di migliaia di...; Non risponde al telefono, Fulvio Alzapiedi trovato morto in casa; Christian Polchi, il 23enne trovato morto in casa: giallo sulle cause. L'allarme della nonna, lo sfratto e l'altra famiglia della mamma,....

pensionato trovato morto casaUomo trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie pochi giorni prima: si indaga per omicidio - Il ritrovamento del 72enne risale alla notte tra il 26 e il 27 dicembre: sul corpo segni sospetti, si indaga per omicidio ... affaritaliani.it

pensionato trovato morto casaPensionato morto a Milano, si indaga sulle cause del decesso: aveva denunciato la moglie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensionato morto a Milano, si indaga sulle cause del decesso: aveva denunciato la moglie ... msn.com

pensionato trovato morto casaMilano, anziano morto in casa: segni sul torace. Si indaga per omicidio. In passato aveva denunciato di essere stato picchiato dalla moglie - L'uomo soffriva di problemi psichici ed è stato trovato dalla donna riverso sul divano. milano.corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.