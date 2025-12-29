Pensieri minacce e omissioni Tutto l’odio di Hannoun che simpatizza coi tagliagole

L'articolo analizza le dichiarazioni e le posizioni di Hannoun, evidenziando come, nonostante i tentativi di distanziarsi, emergano segnali di una certa simpatia nei confronti di Hamas. Attraverso interviste e commenti pubblici e privati, si approfondisce il suo ruolo e le sue opinioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle sue posizioni, senza toni sensazionalistici.

L'Hannoun pensiero è un profluvio di dichiarazioni, interviste, opinioni espresse in pubblico e in privato che provano a mascherare o negare il legame con Hamas ma non riescono nell'intento di nascondere la sua simpatia verso il gruppo terroristico. Solo lo scorso agosto, rispondendo a una domanda sull'appartenenza ad Hamas, dichiara: «È una bufala, sono semplicemente un palestinese impegnato da decenni nella lotta per i diritti del suo popolo». Poi però aggiunge «Hamas ha avuto più del 70% dei voti a Gaza e in Cisgiordania, quindi è un legittimo rappresentante del popolo palestinese. E io sono simpatizzante di Hamas come lo sono di ogni fazione che lotta per i miei diritti».

