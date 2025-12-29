Pegaso 2 un altro anno di impegno al servizio dell’emergenza | 1150 missioni nel 2025

Nel 2025, il Servizio di Elisoccorso Regionale Pegaso 2 di Grosseto ha completato 1150 missioni, confermando il suo ruolo fondamentale nell’emergenza sanitaria. Un anno di impegno continuo, che testimonia la dedizione e la professionalità del team nel garantire assistenza tempestiva e efficace a chi ne ha bisogno. Questo risultato sottolinea l’importanza di un servizio di qualità al servizio della comunità.

Si chiude un altro anno di intensa attività per il Servizio di Elisoccorso Regionale Pegaso 2, con base a Grosseto. Anche nel 2025 l'elicottero ha rappresentato una risorsa fondamentale per il sistema di emergenza sanitaria 118, operando non solo nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo, ma sull'intero territorio regionale, con un ruolo strategico nei soccorsi sulle isole dell'arcipelago toscano. «I dati – spiega Stefano Barbadori, direttore della Uoc Elisoccorso ed emergenza territoriale 118 dell'area grossetana – dimostrano una sempre maggiore appropriatezza delle attivazioni da parte delle centrali operative, grazie ai percorsi di integrazione e formazione sviluppati nel corso dell'anno attraverso meeting, eventi M&M e audit condivisi».

Un altro anno di grande impegno per l'elisoccorso Pegaso 2 - Anche in questo anno il Pegaso 2 ha rappresentato una Dalla base di Grosseto sono partite 1150 missi ...

