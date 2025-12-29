Pedullà | Napoli proposto scambio di attaccanti alla Lazio

Il mercato di gennaio della Lazio si concentra sul futuro di Valentín Castellanos, mentre tra le notizie di giornata emergono proposte di scambi di attaccanti tra Napoli e Lazio. Secondo fonti di mercato, il club partenopeo avrebbe avanzato una proposta in tal senso, aprendo nuovi scenari per le trattative di metà stagione. La situazione rimane in evoluzione, con attenzioni rivolte alle strategie delle due società e alle possibili conseguenze sul reparto offensivo.

Il mercato di gennaio della Lazio resta strettamente legato al futuro di Valentín Castellanos. Al momento non esistono trattative concrete, ma soltanto un interesse che dovrà trasformarsi in qualcosa di più strutturato prima di poter entrare nel vivo. Come spiegato da Alfredo Pedullà, il Flamengo ha manifestato un gradimento per l'attaccante argentino, senza però aver ancora formalizzato alcuna offerta ufficiale. La posizione della Lazio è chiara: per aprire a una cessione servirà una proposta non inferiore ai 30 milioni di euro, oltre al via libera dello stesso Castellanos, che finora non appare particolarmente convinto di un ritorno in Sudamerica.

