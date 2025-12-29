Pedinata e perseguitata | A chi è nell’incubo dico che uscirne è possibile

La violenza e la persecuzione rappresentano un’esperienza difficile da affrontare, ma non impossibile da superare. Ricordiamo che, sebbene la paura possa restare, esiste la possibilità di uscire dall’incubo. Attraverso la testimonianza e il dialogo con le nuove generazioni, si può contribuire a diffondere consapevolezza e prevenzione, offrendo speranza e supporto a chi si trova in situazioni di paura e isolamento.

"La paura rimarrà per sempre e il passato non si cancella. Quello che posso fare è aiutare le donne a non fare la mia stessa fine, parlare con i giovani per diffondere attraverso la mia testimonianza un messaggio contro la violenza". Valentina Palazzolo, 40 anni, è una "sopravvissuta", perché è riuscita a sporgere denuncia e a lasciarsi alle spalle anni di pedinamenti, appostamenti fuori dal luogo di lavoro, controlli ossessivi, localizzatori Gps nascosti nell’auto, falsi account sui social e anche un hacker assoldato per spiarla con metodi da 007. Il suo ex compagno è stato condannato per atti persecutori ed è tornato in libertà, dopo gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

