Pedaggi autostrade da gennaio arrivano i rincari e la Lega punge | I nostri sforzi vanificati

A partire da gennaio, aumenteranno i pedaggi autostradali a seguito di una decisione della Corte Costituzionale. La misura ha suscitato reazioni da parte della Lega, che critica il governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver visto vanificati gli sforzi di congelamento delle tariffe. La questione evidenzia le tensioni tra istituzioni e le conseguenze delle decisioni giudiziarie sulle politiche dei trasporti in Italia.

Una decisione presa dalla Corte Costituzionale, che "ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori", come si legge nella nota del Carroccio. Nuovi pedaggi autostradali, l'Autorità dei Trasporti approva il sistema "pay per use"; Pedaggi autostradali 2026: impossibile sapere se caleranno col nuovo sistema. Autostrade, scatta l'aumento dei pedaggi dal 1° gennaio: +1,5% per l'inflazione - La Consulta boccia il congelamento delle tariffe voluto dal Governo e vanifica gli sforzi del Mit.

Autostrade, da gennaio pedaggi +1,5% con adeguamento tariffe - (askanews) – Dal primo gennaio 2026, per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico – Finanziari, sul ... askanews.it

Autostrade, il Ministero dei Trasporti: "Sui pedaggi vanificato il nostro sforzo". A gennaio partono i rincari - Dal primo gennaio 2026 per tutte le società concessionarie autostradali è previsto un adeguamento tariffario dell’1,5% ... msn.com

Autostrade: via libera Art ad aggiornamento dei pedaggi. Nelle tariffe riconoscimento dei soli investimenti effettivamente realizzati #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Pedaggi autostradali, tariffe legate agli investimenti. Codacons: bene ma rimangono criticità sui rimborsi x.com

