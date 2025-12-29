Pedaggi autostrade da gennaio aggiornamento tariffe | ecco cosa cambia

A partire da gennaio, le tariffe dei pedaggi autostradali in Italia subiranno un aggiornamento, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La decisione si è resa necessaria a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che ha annullato il blocco temporaneo delle tariffe, precedentemente promosso dal governo per il settore. Di seguito, si illustrano le principali novità e gli aspetti da tenere presente.

Da gennaio saranno aggiornate le tariffe dei pedaggi sulle autostrade italiane. Lo fa sapere il Mit, che spiega in una nota: "La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori. L'Art ha poi determinato che l'adeguamento tariffario all'inflazione sarà del 1,5% ". Dal 1° gennaio 2026, pertanto, per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico – Finanziari, sulla rete a pedaggio gestita, è previsto un adeguamento tariffario dell'1,5%, pari all'indice di inflazione programmata per l'anno 2026.

