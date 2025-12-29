Pedaggi autostradali più cari dal 2026 di quanto aumentano le tariffe e perché
A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento dell’1,5%, in conformità con l’adeguamento all’inflazione. Questa variazione si inserisce nel contesto delle recenti modifiche tariffarie e rappresenta un incremento moderato rispetto ai costi di gestione delle infrastrutture. Di seguito, vengono approfonditi i motivi di questa variazione e le implicazioni per gli utenti.
Dal 1° gennaio 2026 sono in arrivo rincari sui pedaggi autostradali. Le tariffe aumenteranno dell'1,5% per effetto dell'adeguamento all'inflazione. È quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e della Autorità di regolazione dei trasporti, e comunicato oggi dal Mit. "La Consulta ha vanificato gli sforzi del governo", commentano dal ministero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
