Pechino sanziona le aziende della Difesa Usa

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Pechino ha adottato misure sanzionatorie contro venti aziende statunitensi del settore della Difesa e alcuni loro dirigenti. Questa decisione arriva una settimana dopo l’annuncio di Washington di vendite di armi a Taiwan, evidenziando le tensioni crescenti tra Cina e Stati Uniti nel settore militare.

Il giorno di Santo Stefano Pechino ha imposto sanzioni a venti aziende statunitensi del settore della Difesa e a una decina di dirigenti, ciò soltanto una settimana dopo che Washington aveva annunciato la vendita di armi su larga scala a Taiwan. Secondo il ministero degli Esteri cinese, le sanzioni comportano il congelamento dei beni delle aziende in Cina e il divieto per individui e organizzazioni sanzionate di interagire con essi. La decisione è però in gran parte simbolica, poiché gli appaltatori della difesa statunitensi intrattengono pochissime relazioni commerciali con la Repubblica Popolare.

