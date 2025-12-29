Peccioli sbatte contro il muro e l' auto si ribalta | 33enne portata d' urgenza in ospedale

Nella mattina del 29 dicembre a Peccioli si è verificato un incidente stradale, quando una donna di 33 anni ha perso il controllo della vettura sulla Strada Provinciale 64 della Fila. L’auto si è schiantata contro un muro e si è ribaltata, rendendo necessario il soccorso e il ricovero urgente in ospedale. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Grave incidente stradale nelle prime ore di stamani, 29 dicembre, a Peccioli. Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 5, una donna di 33 anni avrebbe perso il controllo della sua auto mentre percorreva la Strada Provinciale 64 della Fila. Ha concluso la corsa sbattendo contro un muro.

