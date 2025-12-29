Pd voto di scambio | 50 euro per ogni voto l' audio che terremota il partito

Un nuovo scandalo investe il Partito Democratico, con accuse di voto di scambio nel Mezzogiorno. A Portici, la Lega denuncia un presunto sistema di compravendita di preferenze, coinvolgendo un assessore comunale dem e un audio che, secondo le accuse, confermerebbe il pagamento di cinquanta euro per ogni voto. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza delle elezioni e sulla legalità delle pratiche politiche locali.

Un nuovo scandalo scuote il Pd: l'ombra del voto di scambio nel Mezzogiorno. Questa volta l'epicentro è Portici, dove la Lega denuncia un presunto sistema di compravendita delle preferenze che coinvolgerebbe un assessore comunale dem, con compensi da cinquanta euro a voto e un audio che, secondo gli accusatori, inchioderebbe l'esponente politico. A rendere pubblica la vicenda è la coordinatrice regionale della Lega in Campania, Carmela Rescigno, che sulle pagine de Il Giornale diffonde un messaggio vocale che risale all' 8 giugno 2022, tre giorni prima delle elezioni comunali. Nell'audio una donna invita alcune persone a recarsi da Luca Manzo, all'epoca candidato e oggi assessore, per ricevere un bigliettino con i nomi da votare e il denaro promesso in cambio della preferenza.

