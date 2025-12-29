Pd bilancio negativo del 2025 | La destra tradisce i cittadini il conto lo pagano i territori

Il bilancio del 2025 per il Partito Democratico evidenzia un risultato negativo, sottolineando come le politiche della destra abbiano trascurato le esigenze dei territori e delle persone. Secondo il partito, le scelte delle destre hanno portato a una perdita di sicurezza, lavoro e diritti, tradendo la fiducia dei cittadini. Questo scenario richiede un’attenta riflessione sulle priorità e sulle strategie future per garantire un ascolto più autentico delle esigenze della comunità.

