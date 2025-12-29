Pazzini elogia Lautaro | Ha trascinato da leader se fossi stato al posto di Pio Esposito…

Giampaolo Pazzini ha recentemente lodato Lautaro Martínez, sottolineando la sua capacità di guidare la squadra con atteggiamento da vero leader. L’attaccante argentino si è distinto per l’impegno e l’influenza sul campo, dimostrando grande maturità. Pazzini ha anche commentato, ipotizzando come avrebbe agito al posto di Pio Esposito, evidenziando l’importanza di figure di riferimento nel gruppo.

Inter News 24 Pazzini elogia Lautaro: «Ha trascinato da leader, se fossi stato al posto di Pio Esposito.». Le sue parole dopo Atalanta Inter. Dagli studi di Pressing, l'ex punta Giampaolo Pazzini esalta la vittoria dell' Inter a Bergamo. Elogi per il leader Lautaro Martinez e per l'assist di Pio Esposito: giusto servire il capitano. Unico neo per i nerazzurri: la troppa bellezza del gioco talvolta riduce il cinismo necessario sotto porta per concretizzare quanto creato. PAROLE – « Una vittoria pesante perché vincere a Bergamo contro un'Atalanta che veniva da tre vittorie è complicato. Unico neo: ha creato tanto e non è stata molto cinica.

