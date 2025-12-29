L'ex campione del mondo di boxe Anthony Joshua è stato coinvolto in un incidente stradale in Nigeria, che ha provocato due morti e il suo ferimento. Joshua, cittadino britannico di origini nigeriane, si trova ora sotto assistenza dopo l'incidente. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle circostanze dell'incidente, che ha attirato l'attenzione internazionale.

AGI - Paura per l''ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua, cittadino britannico di origini nigeriane, rimasto ferito in un incidente stradale che ha ucciso due persone in Nigeria. Il manager di Joshua, Eddie Hearn, ha dichiarato al Daily Mail Sport che l'uomo era in vacanza con la famiglia e "si è svegliato con la notizia di questo incidente". "Stiamo cercando di contattare Anthony e nel frattempo non vogliamo fare speculazioni sulle sue condizioni, ma per fortuna sembra stare bene da quello che ho visto nelle immagini", ha detto. Il quotidiano Punch ha riferito che l'incidente è avvenuto sulla superstrada Lagos-Ibadan quando l'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Paura per l'ex campione del mondo di boxe Anthony Joshua per un incidente stradale in Nigeria

Leggi anche: Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone

Leggi anche: Boxe, Jake Paul sfida Anthony Joshua! Definita la data dell’incontro, volume d’affari gigantesco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Jake Paul e Anthony Joshua intervengono prima dell’incontro di boxe di successo; Lo scacchista Garry Kasparov arrestato in contumacia. L’accusa di Mosca: “Apologia di terrorismo”. Chi è l’uomo che fa paura a Putin; John Cena parla senza mezzi termini dell'ultimo anno in WWE; “Alcaraz farà la fine di Borg”, la grande paura di Marion Bartoli, poi la clamorosa rivelazione su Sinner.

Paura per Anthony Joshua, incidente terribile con un camion: due morti. Le sue condizioni - Il pugile britannico, ex campione del mondo che di recente ha combattuto con lo youtuber Jake Paul, è rimasto coinvolto in uno scontro: i dettagli ... corrieredellosport.it