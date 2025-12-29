Passeggiate nel bosco con la Scuderia Pan la Città del Natale e tutti gli eventi di oggi
Scoprite le attività previste oggi, lunedì 29 dicembre, nell'Aretino: passeggiate nel bosco con la Scuderia Pan, la Città del Natale e altri eventi culturali. Qui trovate un elenco degli appuntamenti più significativi della giornata. Per segnalare incontri o iniziative, potete scrivere a [email protected]. Un modo per conoscere e condividere le opportunità di intrattenimento e cultura nella nostra provincia.
Ecco gli eventi di oggi, lunedì 29 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
