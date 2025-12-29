Partecipate la Loggia si affida a Ernst & Young | nove mesi per il nuovo assetto
Il Comune di Brescia ha affidato a Ernst & Young il compito di supportare il processo di riassetto delle proprie partecipate. Per i prossimi nove mesi, la società internazionale collaborerà con l’amministrazione comunale per definire un nuovo assetto organizzativo e gestionale, al fine di migliorare efficienza e trasparenza. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella revisione della struttura delle partecipate comunali e nel percorso di modernizzazione dell’ente.
È Ernst & Young la società scelta dal Comune di Brescia per accompagnare il percorso di riassetto delle partecipate comunali. Con l'affidamento dell'incarico di business due diligence alla società di consulenza - una delle "Big Four" del mercato mondiale, insieme a Deloitte & Touche.
