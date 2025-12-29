Partecipate la Loggia si affida a Ernst & Young | nove mesi per il nuovo assetto

Il Comune di Brescia ha affidato a Ernst & Young il compito di supportare il processo di riassetto delle proprie partecipate. Per i prossimi nove mesi, la società internazionale collaborerà con l’amministrazione comunale per definire un nuovo assetto organizzativo e gestionale, al fine di migliorare efficienza e trasparenza. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nella revisione della struttura delle partecipate comunali e nel percorso di modernizzazione dell’ente.

Partecipate, la Loggia affida a Ernst&Young lo studio per il riassetto - L’obiettivo è individuare il modello più adatto per razionalizzare la struttura delle società e rendere più efficace la gestione dei servizi pubblici ... giornaledibrescia.it

Partecipate, la Loggia affida a Ernst&Young lo studio per il riassetto x.com

Un piccolo regalo di Natale in anticipo. Potrete trovare le foto scattate ad alcuni dei volontari che hanno contribuito il 23 novembre per colorare piazza della Loggia di blu. Buona Vigilia a tutti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.