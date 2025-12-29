Partecipa a una gara a chi mangia anguria più velocemente muore soffocato davanti alla moglie

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento in un resort di São Pedro, in Brasile, il 37enne Carlos Cerasomma ha perso la vita durante una gara di velocità nel consumare anguria. L'incidente si è concluso tragicamente con un soffocamento davanti alla moglie, suscitando risonanza e riflessioni sulla sicurezza durante queste attività.

La vittima è il 37enne brasiliano Carlos Cerasomma. La tragedia è avvenuta in un resort di São Pedro, in Brasile. Le accuse della moglie che ha già annunciato azioni legali: “Nessuno era preparato, non sapevano cosa fare”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

