Partecipa a una gara a chi mangia anguria più velocemente muore soffocato davanti alla moglie

Durante un evento in un resort di São Pedro, in Brasile, il 37enne Carlos Cerasomma ha perso la vita durante una gara di velocità nel consumare anguria. L'incidente si è concluso tragicamente con un soffocamento davanti alla moglie, suscitando risonanza e riflessioni sulla sicurezza durante queste attività.

Gli auguri di Elly alla Antonioni: alienazione a Lugano. Niente visi, un solo piatto (il suo). La segretaria del Pd partecipa a una gara di foto natalizie con gli altri leader, ma il risultato è "Deserto Rosso". Di Carmelo Caruso

