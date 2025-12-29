Parma Russo-Bocchi FdI | In un centro islamico uno sceicco benedice il 7 ottobre Segnalato alla Questura

A Parma, il consigliere Russo-Bocchi di Fratelli d’Italia segnala un episodio in un centro islamico, dove uno sceicco avrebbe benedetto il 7 ottobre. La Questura è stata informata e sono state segnalate nove persone accusate di aver finanziato Hamas con circa 8 milioni di euro tramite associazioni di beneficenza. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sulle attività di raccolta fondi nel territorio.

“L'arresto delle nove persone accusate di aver finanziato il gruppo terrorista di Hamas per 8 milioni di euro attraverso associazioni di beneficenza deve fare alzare il livello di guardia e di attenzione anche nella nostra città. Nelle ultime settimane in piazza Garibaldi, a Parma, proprio davanti al Municipio, è stato consentito un banchetto che esponeva uno striscione con la scritta ‘Il governo Meloni è complice del nuovo Olocausto' e che raccoglieva in una scatola offerte libere ‘per aiuti a Gaza'. Oggi apprendiamo che il 4 gennaio il centro islamico di via Campanini ospiterà lo sceicco Alaa Jaber per una serata spirituale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parma, Russo-Bocchi (FdI): "In un centro islamico uno sceicco benedice il 7 ottobre. Segnalato alla Questura" Leggi anche: Bocchi e Russo: "Al Centro Islamico serata con un ospite controverso" Leggi anche: Multe per il velo islamico, la stretta di FdI che piace alla Lega. Sara Kelany: "Stop alla mortificazione delle donne" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Parma, Russo-Bocchi (FdI): "In un centro islamico uno sceicco benedice il 7 ottobre. Segnalato alla Questura" - “L'arresto delle nove persone accusate di aver finanziato il gruppo terrorista di Hamas per 8 milioni di euro attraverso associazioni ... iltempo.it

