Parma l' allarme di FdI | In un centro islamico uno sceicco che benedice il 7 ottobre

A Parma si solleva preoccupazione per un evento programmato al centro islamico di via Campanini il 4 gennaio, durante il quale uno sceicco dovrebbe impartire una benedizione. L’allarme, sollevato da Fratelli d’Italia, evidenzia tensioni crescenti sulla presenza e le attività di figure religiose in città. La notizia ha suscitato atteggiamenti di cautela e discussioni sulla convivenza e il rispetto delle diversità culturali.

Clima rovente a Parma dopo l’annuncio di un evento previsto per il 4 gennaio al centro islamico di via Campanini. La deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo e il consigliere regionale nonché capogruppo meloniano in consiglio comunale Priamo Bocchi hanno segnalato l’iniziativa alla Questura, chiedendo verifiche preventive sull'arrivo dello sceicco Alaa Jaber per una serata spirituale. Non si tratta di una figura sconosciuta. Secondo quanto riferiscono Russo e Bocchi, esisterebbero precedenti dichiarazioni pubbliche che destano preoccupazione: "Stando ad autorevoli fonti, tra le quali figura anche il Memri (Middle East Media Research Institute), nel 2024 in un video diffuso sul web dal canale Youtube, lo sceicco aveva dichiarato: 'Il popolo di Gaza è stato scelto da Allah per morire di una morte onorevole; è tornato trionfante dopo essere entrato eroicamente in Israele nel benedetto 7 ottobre'". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parma, l'allarme di FdI: "In un centro islamico uno sceicco che benedice il 7 ottobre" Leggi anche: Parma, Russo-Bocchi (FdI): "In un centro islamico uno sceicco benedice il 7 ottobre. Segnalato alla Questura" Leggi anche: Allarme tubercolosi a Torino, nel centro sociale di Askatasuna. FdI: “Intervenga il sindaco prima che sia troppo tardi” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Parma, l'allarme di FdI: "In un centro islamico uno sceicco che benedice il 7 ottobre" - Clima rovente a Parma dopo l’annuncio di un evento previsto per il 4 gennaio al centro islamico di via Campanini. msn.com

Parma, Russo-Bocchi (FdI): "In un centro islamico uno sceicco benedice il 7 ottobre. Segnalato alla Questura" - “L'arresto delle nove persone accusate di aver finanziato il gruppo terrorista di Hamas per 8 milioni di euro attraverso associazioni ... msn.com

Parma, cori fascisti nella sede di FdI: dal partito scatta il commissariamento - I cori fascisti che si sentono da dentro un palazzo del centro di Parma, da «me ne frego», a «camicia nera trionferà», fino allo slogan «Duce, duce». ilmessaggero.it

Rassegna stampa: “Un’altra illusione per la Fiorentina” I titoli dei quotidiani dopo Parma-Fiorentina: “Ancorati al fondo” (Corriere Fiorentino) “Un’altra illusione” (La Nazione) “Vanoli sempre più giù” (Gazzetta dello Sport) “Ora è allarme vero” (Tuttosport) - facebook.com facebook

Allarme in borgo del Parmigianino per un principio d'incendio in un appartamento - Foto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.