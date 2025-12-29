Parma antifascista ricorda Guido Picelli in Oltretorrente
Parma antifascista rinnova l’appuntamento in Oltretorrente per ricordare Guido Picelli, figura significativa della storia democratica della città. Promosso dalla CGIL Parma, insieme alle associazioni antifasciste, al Comune e alla Provincia, questo momento rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza dei valori di libertà e democrazia. L’evento, ormai tradizionale, si svolgerà anche nel 2026, mantenendo viva la memoria di una figura simbolo dell’antifascismo parmense.
CGIL Parma con le associazioni antifasciste, Comune e Provincia di Parma tornano a ricordare una figura centrale della storia democratica della città L'ormai tradizionale appuntamento in Oltretorrente all'insegna dell'antifascismo nel ricordo di Guido Picelli aprirà anche questo 2026. Sabato 3. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
