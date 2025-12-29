Parma antifascista ricorda Guido Picelli in Oltretorrente

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma antifascista rinnova l’appuntamento in Oltretorrente per ricordare Guido Picelli, figura significativa della storia democratica della città. Promosso dalla CGIL Parma, insieme alle associazioni antifasciste, al Comune e alla Provincia, questo momento rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza dei valori di libertà e democrazia. L’evento, ormai tradizionale, si svolgerà anche nel 2026, mantenendo viva la memoria di una figura simbolo dell’antifascismo parmense.

CGIL Parma con le associazioni antifasciste, Comune e Provincia di Parma tornano a ricordare una figura centrale della storia democratica della città L'ormai tradizionale appuntamento in Oltretorrente all'insegna dell'antifascismo nel ricordo di Guido Picelli aprirà anche questo 2026. Sabato 3. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma antifascista ricorda guido picelli in oltretorrente

© Parmatoday.it - Parma antifascista ricorda Guido Picelli in Oltretorrente

Leggi anche: "Parma sarà sempre antifascista"

Leggi anche: Ordinanza anti stazionamento, Sos Parma: "Perché ci si è dimenticati dell'Oltretorrente?"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

parma antifascista ricorda guidoParma ricorda Guido Picelli in Oltretorrente - Sabato 3 gennaio, alle 10,30, in piazzale Picelli, nei pressi del monumento dedicato all'eroe delle Barricate e della guerra di Spagna, si terrà la commemorazione dedicata a Guido Picelli nell'89esimo ... gazzettadiparma.it

Parma antifascista ricorda Guido Picelli in Oltretorrente - Sabato 3 gennaio Cgil Parma con le associazioni antifasciste, Comune e Provincia di Parma tornano a ricordare una figura centrale della storia democratica della città ... parmatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.