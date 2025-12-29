Parma 2025 un anno di alti e bassi | tra numeri gol e la sfida salvezza

Il 2025 per il Parma è stato un anno di sfide e incertezze, segnato da numeri, gol e tensioni in classifica. Tra momenti difficili e segnali di ripresa, la squadra ha affrontato ogni partita con determinazione, cercando di consolidare la propria posizione in una stagione complessa. Un anno che ha messo alla prova la tenacia della squadra e la fiducia dei tifosi, nel tentativo di raggiungere obiettivi importanti per il futuro.

Il 2025 del Parma somiglia a una partita combattuta fino all'ultimo minuto: tra momenti di difficoltà e lampi di speranza, la squadra crociata ha saputo farsi valere e conquistare il proprio spazio tra quelle in lotta per la salvezza. Il momento più incoraggiante è arrivato proprio sabato scorso.

Parma, Ondrejka si racconta: «Dobbiamo migliorare. Voglio raggiungere quel grande obiettivo» - Parma, Ondrejka si racconta considerando anche il suo percorso sulla squadra crociata L'attaccante svedese del Parma, Jakob Ondrejka, si racconta al Corriere dello Sport, ripercorrendo un 2025 fatto d ...

