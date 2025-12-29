Parla Manfredi | Il Pd non è pronto contro Meloni Le primarie non servono Schlein? Il programma prima del premier

Gaetano Manfredi sottolinea la necessità di un approccio più concreto e unito per la sinistra, evidenziando come il Partito Democratico non sia ancora pronto a sfidare efficacemente Meloni. Ritiene che le primarie non siano sufficienti e pone l’accento sull’importanza di un programma solido prima di scegliere un nuovo premier. Il sindaco di Napoli si presenta come figura di riferimento, credendo che unire le forze possa favorire una possibile vittoria alle prossime elezioni.

