Parla Manfredi | Il Pd non è pronto contro Meloni Le primarie non servono Schlein? Il programma prima del premier
Gaetano Manfredi sottolinea la necessità di un approccio più concreto e unito per la sinistra, evidenziando come il Partito Democratico non sia ancora pronto a sfidare efficacemente Meloni. Ritiene che le primarie non siano sufficienti e pone l’accento sull’importanza di un programma solido prima di scegliere un nuovo premier. Il sindaco di Napoli si presenta come figura di riferimento, credendo che unire le forze possa favorire una possibile vittoria alle prossime elezioni.
La sinistra può vincere le prossime elezioni: basta andare a Napoli, da Gaetano Manfredi, il sindaco che non si rassegna, l’ingegnere dello scossone. Manfredi, anche lei confida nel pareggio, anche. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Le primarie del campo largo? Conte doppia Schlein, sondaggio terremota il Pd
Leggi anche: I conti di Schlein. Sfida Meloni,dice sì alle primarie e avvisa Conte: “Il Pd è il primo partito”
Parla Manfredi: "Schlein ad Atreju? Non bisognava entrare nella trappola. Se Meloni mi invita ad Atreju ci vado" - “Credo che non bisognava entrare nella trappola di Meloni”. ilfoglio.it
Parla Gaetano Manfredi: "America's Cup grazie a Meloni. Mi ricandido sindaco di Napoli" - A Meloni, Giorgetti, al ministro Abodi, che ci hanno sostenuto, dico grazie”. ilfoglio.it
#Napoli, il sindaco #Manfredi torna a parlare della questione stadio e del problema largo #Maradona - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.