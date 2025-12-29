Parla l’allenatore Calabro Calciomercato niente ’botti’ La nostra rosa è già perfetta così

Sono l’allenatore Calabro. Con l’arrivo del nuovo anno si apre anche il mercato invernale, ma la nostra rosa rimane stabile. Non cerchiamo grandi cambiamenti, perché crediamo di aver già costruito una squadra equilibrata e competitiva. Continueremo a lavorare con attenzione e determinazione, puntando sulla qualità e sulla coesione del gruppo. Il nostro obiettivo è mantenere il livello e affrontare la seconda parte della stagione con serenità.

L'arrivo dell'anno nuovo segnerà tra pochi giorni anche l'inizio della sessione invernale di mercato. Cosa succederà in casa azzurra? Come si muoverà il direttore sportivo Iacopo Pasciuti in concerto con la società? In attesa di capirlo dal diretto interessato, Antonio Calabro ha espresso il suo punto di vista a margine della sfida col Mantova. "Fermo restando che del mercato non parlo - ha esternato il tecnico salentino – se proprio devo dire qualcosa posso anticipare che ho già espresso alla società la mia soddisfazione per il gruppo che mi ha messo a disposizione. Io dal mercato, quindi, non chiederò nulla, neppure un acquisto.

