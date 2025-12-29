Paratici ha già deciso su Vanoli lavorando nell'ombra alla Fiorentina | esonero a una sola condizione

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Paratici ha iniziato a lavorare con la Fiorentina, orientato a consolidare la squadra. Dopo aver analizzato attentamente la situazione, ha deciso di mantenere Vanoli come allenatore, riservandosi di intervenire solo se dovessero verificarsi determinate condizioni. Questa scelta riflette un approccio cauto e ponderato, volto a valutare con attenzione le prossime mosse e garantire stabilità al club.

Fabio Paratici ha preso in mano le redini della Fiorentina già a distanza. La prima decisione è stata la conferma di Vanoli anche se l'esonero potrebbe arrivare a una sola condizione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Esonero Vanoli? Il tecnico della Fiorentina è confermato. Ma attenzione alla decisione finale di Paratici

Leggi anche: Esonero Pioli, la Fiorentina lavora già per il prossimo allenatore viola: quel tecnico ha superato Vanoli, le ultimissime notizie

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

paratici ha gi224 decisoParatici ha detto sì a Commisso: sarà il manager della rivoluzione della Fiorentina - Fabio Paratici e la Fiorentina insomma si son detti sì e adesso si tratta soltanto di definire i dettagli. corrierefiorentino.corriere.it

Paratici: "Plusvalenze Juve, mi vergognavo a difendermi. Commenti sgradevoli e nessuno ha spiegato" - Paratici è tornato a lavorare al Tottenham come direttore sportivo: "Se mi sento a casa? tuttosport.com

Paratici: “Tottenham? Mi hanno fatto sentire a casa. Con la Juventus qualcosa di incredibile” - direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici ha parlato del ruolo di ds e degli anni alla Juventus ai microfoni di Sky Sport Fabio Paratici torna a parlare dopo il lungo periodo della ... gianlucadimarzio.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.