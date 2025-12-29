Paratici ha già deciso su Vanoli lavorando nell'ombra alla Fiorentina | esonero a una sola condizione

Fabio Paratici ha iniziato a lavorare con la Fiorentina, orientato a consolidare la squadra. Dopo aver analizzato attentamente la situazione, ha deciso di mantenere Vanoli come allenatore, riservandosi di intervenire solo se dovessero verificarsi determinate condizioni. Questa scelta riflette un approccio cauto e ponderato, volto a valutare con attenzione le prossime mosse e garantire stabilità al club.

