Papa Leone XIV personaggio dell' anno 2025 per Treccani

Nel 2025, Treccani ha riconosciuto Robert Francis Prevost, eletto Papa Leone XIV, come Personaggio dell’Anno. La sua guida si è caratterizzata per un approccio improntato a sobrietà, ascolto e misura, riflettendo l’impegno per una Chiesa povera e attenta alle esigenze dei più deboli. Il suo pontificato si distingue per la promozione di una pace disarmata e autentica, valori fondamentali dell’esperienza cristiana.

Robert Francis Prevost – divenuto l'8 maggio 2025 Papa Leone XIV – è stato scelto nel Libro dell'Anno Treccani 2025 come Personaggio dell'anno 2025 per avere improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di «una chiesa povera per i poveri» e a promuovere una pace «disarmata e disarmante».

