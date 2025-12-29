Papa Leone XIV personaggio dell’anno 2025 per l’Enciclopedia Treccani

Papa Leone XIV è stato riconosciuto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Enciclopedia Treccani, in virtù della sua attenzione ai valori fondamentali dell’esperienza cristiana. Il suo pontificato si è contraddistinto per sobrietà, misura e ascolto, incarnando l’ideale di una Chiesa povera per i poveri. Questa scelta riflette l’importanza di un esempio di umiltà e di impegno sociale nel contesto contemporaneo.

Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di “una Chiesa povera per i poveri”. “Parsimonioso di presenza e di parole”, come ricorda il Libro dell’anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

