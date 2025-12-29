Papa Leone XIV personaggio dell’anno 2025 per l’Enciclopedia Treccani

Papa Leone XIV è stato riconosciuto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Enciclopedia Treccani, in virtù della sua attenzione ai valori fondamentali dell’esperienza cristiana. Il suo pontificato si è contraddistinto per sobrietà, misura e ascolto, incarnando l’ideale di una Chiesa povera per i poveri. Questa scelta riflette l’importanza di un esempio di umiltà e di impegno sociale nel contesto contemporaneo.

Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell'anno 2025 dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di "una Chiesa povera per i poveri". "Parsimonioso di presenza e di parole", come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico.

Sondaggi politici 2025/ Meloni sopra 31%, recupero a Natale con +9% sul Pd. Papa Leone personaggio dell’anno - Sondaggi politici Natale 2025, top Papa Leone XIV come personaggio più positivo dell'anno: sui partiti, recupero di Meloni e calo Pd- ilsussidiario.net

Treccani incorona Leone XIV Personaggio dell'anno 2025 - La motivazione: 'Per avere improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, e a promuovere una pace disarmata e disarmante' ... adnkronos.com

PAPA LEONE XIV SALUTA LA PRO LOCO DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEL DONO CHE L'ASSOCIAZIONE HA PENSATO PER SUA SANTITA'. Un emozione unica vissuta questa mattina durante l' Angelus di - facebook.com facebook

La morte di Papa Francesco e l'elezione di Papa Leone XIV #propaganda2025 #propagandalive x.com

