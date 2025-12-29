Papa Leone XIV nominato Personaggio dell’anno 2025 dalla Treccani

Nel 2025, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha scelto Papa Leone XIV come Personaggio dell’anno. Questa designazione riflette l’attenzione verso il suo ruolo e le sue attività nel contesto ecclesiastico e sociale. La sua nomina rappresenta un momento di riflessione sul percorso e le sfide della Chiesa in un periodo di cambiamenti globali.

Il nuovo Papa, Leone XIV, è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. La motivazione evidenzia come il suo pontificato sia stato guidato da valori fondamentali dell’esperienza cristiana, quali sobrietà, misura e ascolto, incarnando l’ideale di “una chiesa povera per i poveri”. Il Libro dell’anno Treccani 2025 sottolinea come il Papa sia «parsimonioso di presenza e di parole», preferendo sfumare la propria figura, bilanciare posizioni e udienze e sottrarsi ai tentativi di collocarlo politicamente o teologicamente. Primo Pontefice statunitense e missionario moderno Leone XIV è il primo Papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo esponente dell’ordine cui apparteneva Martin Lutero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Papa Leone XIV personaggio dell'anno 2025 per Treccani Leggi anche: Papa Leone XIV personaggio dell’anno 2025 per l’Enciclopedia Treccani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. New York, al posto di Dolan un prelato lontano da Trump: il cambio di rotta di Papa Leone XIV nella chiesa Usa; Leone XIV: Verso l’ultimo tratto del Giubileo di Papa Francesco; Il Papa nomina il nuovo arcivescovo di Westminster; Papa Leone XIV nomina Richard Moth Arcivescovo di Westminster. New York: Papa Leone XIV ha nominato il nuovo Arcivescovo - La notizia era nell'aria da diversi giorni ma ora è ufficiale: Monsignor Ronald Aldon Hicks, finora vescovo di Joliet, è il nuovo Arcivescovo metropolita di New York. acistampa.com

