Papa Leone XIV nominato Personaggio dell’anno 2025 dalla Treccani

Nel 2025, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha scelto Papa Leone XIV come Personaggio dell’anno. Questa designazione riflette l’attenzione verso il suo ruolo e le sue attività nel contesto ecclesiastico e sociale. La sua nomina rappresenta un momento di riflessione sul percorso e le sfide della Chiesa in un periodo di cambiamenti globali.

Il nuovo Papa, Leone XIV, è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. La motivazione evidenzia come il suo pontificato sia stato guidato da valori fondamentali dell’esperienza cristiana, quali sobrietà, misura e ascolto, incarnando l’ideale di “una chiesa povera per i poveri”. Il Libro dell’anno Treccani 2025 sottolinea come il Papa sia «parsimonioso di presenza e di parole», preferendo sfumare la propria figura, bilanciare posizioni e udienze e sottrarsi ai tentativi di collocarlo politicamente o teologicamente. Primo Pontefice statunitense e missionario moderno Leone XIV è il primo Papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo esponente dell’ordine cui apparteneva Martin Lutero. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

