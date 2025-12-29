Papa Leone XIV è Personaggio dell’anno 2025 | il riconoscimento di Treccani

Papa Leone XIV è stato scelto come “Personaggio dell’anno 2025” da Treccani, riconoscimento che sottolinea i valori di sobrietà e ascolto alla base di una Chiesa dedicata ai poveri. L’attribuzione evidenzia l’importanza di un pontificato improntato alla semplicità e alla vicinanza alle persone, caratteristiche che hanno segnato il suo ruolo come primo papa statunitense.

Sobrietà e ascolto le fondamenta di una Chiesa "povera per i poveri": il riconoscimento dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana al primo effettivo pontefice statunitense.

Perché Papa Leone XIV è il Personaggio dell’anno 2025 per la Treccani - L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani ha descritto Leone XIV come «parsimonioso di presenza e parole». msn.com

Papa Leone XIV scelto come "Personaggio dell'anno 2025" per Treccani: i motivi - 'Parsimonioso di presenza e di parole', come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV "ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, ... tg24.sky.it

PAPA LEONE XIV SALUTA LA PRO LOCO DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEL DONO CHE L'ASSOCIAZIONE HA PENSATO PER SUA SANTITA'. Un emozione unica vissuta questa mattina durante l' Angelus di - facebook.com facebook

