Papa Leone XIV è Personaggio dell’anno 2025 | il riconoscimento di Treccani

Papa Leone XIV è stato scelto come “Personaggio dell’anno 2025” da Treccani, riconoscimento che sottolinea i valori di sobrietà e ascolto alla base di una Chiesa dedicata ai poveri. L’attribuzione evidenzia l’importanza di un pontificato improntato alla semplicità e alla vicinanza alle persone, caratteristiche che hanno segnato il suo ruolo come primo papa statunitense.

Sobrietà e ascolto le fondamenta di una Chiesa “povera per i poveri”: il riconoscimento dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana al primo effettivo pontefice statunitense. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

