Papa Leone XIV è stato riconosciuto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto Treccani. La scelta si basa sul suo impegno nel promuovere valori fondamentali dell’esperienza cristiana, quali sobrietà, misura e ascolto. Il suo pontificato si distingue per un’attenzione particolare alla semplicità e alla vicinanza ai bisogni dei più poveri, incarnando l’ideale di una chiesa umile e attenta alle esigenze della società.

AGI - Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell'anno 2025 dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell'esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di «una chiesa povera per i poveri". " Parsimonioso di presenza e di parole", come ricorda il Libro dell'anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico.

© Agi.it - Papa Leone XIV è il personaggio dell'anno per Treccani

