Papa Leone XIV è il Personaggio dell'anno 2025 scelto da Treccani
Papa Leone XIV è stato nominato “Personaggio dell’anno 2025” dall’Istituto Treccani, riconoscendo il suo impegno nel promuovere valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto. La scelta sottolinea l’importanza di un pontificato che si distingue per attenzione ai principi di semplicità e vicinanza ai più bisognosi, rappresentando un esempio di coerenza e dedizione alla missione della Chiesa.
R oma, 29 dic. (askanews) – Papa Leone XIV è stato scelto come “Personaggio dell’anno 2025” dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di “una Chiesa povera per i poveri”. “Parsimonioso di presenza e di parole”, come ricorda il Libro dell’anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
