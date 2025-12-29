Paolo Mendico le parole del padre dopo la relazione del Ministero | Avevamo ragione noi le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde

Dopo la relazione del Ministero, il padre di Paolo Mendico commenta: «Avevamo ragione noi, le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde». Nel documento ufficiale, gli ispettori evidenziano omissioni e incongruenze, proponendo tre procedimenti disciplinari. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni fornite nel contesto scolastico.

Suicidio di Paolo Mendico: la rabbia del papà dopo la relazione degli ispettori - La sfogo del padre di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida il primo giorno di scuola dopo la relazione ministeriale ... notizie.it

SCUOLA Paolo Mendico, lo sfogo del padre: “A scuola hanno mentito, le chat parlano chiaro” - La relazione ispettiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito mette in luce omissioni e incongruenze all’interno dell’istituto Pacinotti ... statoquotidiano.it

La tragica morte del quattordicenne Paolo Mendico, avvenuta l’11 settembre nella sua abitazione in provincia di Latina, ha riacceso il dibattito pubblico sul ruolo della scuola nella prevenzione e gestione di episodi di bullismo. x.com

Il padre di Paolo Mendico dopo l'ispezione del ministero: vuol dire che è successo anche di peggio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.