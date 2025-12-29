Paolo Licata alla guida dei Giovani di Confcommercio | Si improvvisa solo da organizzati
Paolo Licata assume la guida dei Giovani di Confcommercio, un consiglio direttivo composto da giovani con un’età media di 28 anni e una forte attenzione all’innovazione. La loro strategia si basa su un’organizzazione solida e una pianificazione accurata, smentendo l’idea che l’improvvisazione possa portare a risultati duraturi. Un approccio che punta a consolidare il ruolo dei giovani nel contesto imprenditoriale, promuovendo iniziative concrete e sostenibili.
Un consiglio direttivo giovane, con un’età media di 28 anni, e una visione dichiaratamente orientata all’innovazione. È Paolo Licata il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine. Ceo di Clover Venture, startup innovativa e società benefit internazionale, Licata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
