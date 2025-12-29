Panettoni agli ultra novantenni | un Natale di solidarietà anche nel quartiere Musicisti Grandi Italiani

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Musicisti Grandi Italiani, il Comitato di quartiere ha promosso un'iniziativa natalizia rivolta agli ultra novantenni, consegnando 149 panettoni durante le festività. Un gesto di solidarietà e attenzione che sottolinea l'importanza di stare vicini alle persone anziane, condividendo momenti di calore e rispetto in un periodo speciale dell’anno.

Un Natale all’insegna della vicinanza e dell’attenzione verso i più anziani. E' quello organizzato nel quartiere Musicisti Grandi Italiani dal Comitato di quartiere che nei giorni delle festività hanno consegnato 149 panettoni agli ultra novantenni residenti nel quartiere. “L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

panettoni agli ultra novantenni un natale di solidariet224 anche nel quartiere musicisti grandi italiani

© Forlitoday.it - Panettoni agli ultra novantenni: un Natale di solidarietà anche nel quartiere Musicisti Grandi Italiani

Leggi anche: Natale, panettoni agli ultra novantenni: un gesto di vicinanza del Comitato di quartiere Ronco

Leggi anche: Le associazioni universitarie distribuiscono panettoni nel quartiere Cappuccini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quasi 1.700 panettoni consegnati casa per casa agli ultranovantenni dei quartieri della città; Natale, panettoni agli ultra novantenni: un gesto di vicinanza del Comitato di quartiere Ronco; Panettoni agli ultra novantenni: un Natale di solidarietà anche nel quartiere Musicisti Grandi Italiani; Un gesto di cuore: il Comitato di Quartiere Romiti porta il Natale agli anziani.

panettoni agli ultra novantenniQuasi 1.700 panettoni consegnati casa per casa agli ultranovantenni dei quartieri della città - "L'affetto e la gioia con cui si viene ogni volta accolti – afferma Bongiorno – è commovente. forlitoday.it

Portano panettoni agli anziani "I doni più grandi per chi è solo sono la compagnia e i sorrisi" - Anche quest’anno, come oramai da tradizione, il comitato di quartiere Romiti ha iniziato la distribuzione dei panettoni casa per casa agli anziani oltre i novanta anni come dono di buon Natale. ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.