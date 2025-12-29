Panettoni agli ultra novantenni | un Natale di solidarietà anche nel quartiere Musicisti Grandi Italiani

Nel quartiere Musicisti Grandi Italiani, il Comitato di quartiere ha promosso un'iniziativa natalizia rivolta agli ultra novantenni, consegnando 149 panettoni durante le festività. Un gesto di solidarietà e attenzione che sottolinea l'importanza di stare vicini alle persone anziane, condividendo momenti di calore e rispetto in un periodo speciale dell’anno.

Un Natale all'insegna della vicinanza e dell'attenzione verso i più anziani. E' quello organizzato nel quartiere Musicisti Grandi Italiani dal Comitato di quartiere che nei giorni delle festività hanno consegnato 149 panettoni agli ultra novantenni residenti nel quartiere.

